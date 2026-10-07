Simón se forma en el Pacífico mientras se intensifica y avanza al occidente de México

El fenómeno evolucionó a partir de la depresión tropical Veinte-E, que horas antes permanecía al sur de las costas de Oaxaca (suroeste) y todavía presentaba una organización limitada, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña, había anticipado este miércoles que el sistema comenzaría a desplazarse hacia el norte y podría alcanzar la categoría 1 el viernes a las 06:00 hora local (12:00 GMT), con vientos superiores a 120 kilómetros por hora y rachas de 150.

El pronóstico prevé que Simón continúe acercándose a territorio mexicano entre el viernes y las primeras horas del domingo, cuando podría situarse frente a las costas de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, e intensificarse a la categoría 2.

Posteriormente, existe la posibilidad de que se desplace hacia Nayarit y después hacia Sinaloa (noroeste), donde las previsiones apuntan a que podría mantenerse como huracán de categoría 2 el lunes por la mañana.

Las autoridades mantienen vigilancia en Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa ante la previsión de que desde el sábado se registren condiciones asociadas a tormenta tropical o huracán, con vientos superiores a 120 kilómetros por hora.

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Simón se formó mientras otros dos ciclones permanecen activos alrededor de México: la tormenta tropical Isaías, en el golfo de México, y el huracán Rachel, de categoría 1, situado a más de 1.000 kilómetros de Cabo San Lucas.

Isaías provoca lluvias intensas en Campeche (sur) y se prevé que se aproxime a la península de Yucatán antes de dirigirse hacia Estados Unidos, mientras Rachel podría modificar su trayectoria y acercarse el domingo a la región de Ensenada y Tijuana, en Baja California (norte).

La actividad ocurre después de que el Pacífico mexicano registrara la semana pasada a Rachel, que alcanzó categoría 3, y a Polo, que permaneció más de 48 horas no consecutivas como huracán de categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.