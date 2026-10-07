Ucrania muestra su apoyo a Letonia ante intento de incursión de ilegales desde Bielorrusia

"Ucrania es plenamente solidaria con Letonia después del incidente en su frontera con Bielorrusia, donde individuos armados amenazaron a personal militar letón mientras escoltaban a migrantes hacia la frontera", escribió en X Sibiga compartiendo el mensaje en que el Ejército de Letonia informaba de lo ocurrido.

El ministro ucraniano agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "está detrás" de este intento de incursión forzosa en el territorio del país de la UE, que también es miembro de la OTAN y está particularmente expuesto a las amenazas rusas por su tamaño, su historia y su posición geográfica en el extremo nororiental de la Alianza.

"Putin utiliza deliberadamente la migración como arma con ayuda de Lukashenko para desestabilizar Europa", agregó Sibiga en referencia al presidente bielorruso, Oleksandr Lukashenko, que gobierna el país exsoviético vecino de Ucrania, Rusia y la UE desde 1994 y es aliado de Putin.

El ministro ucraniano encuadró este episodio en la ola de "actos de sabotaje" en territorio de la UE que, según Kiev y sus aliados entre los Veintisiete, está ejecutando el Kremlin.

"La respuesta debe ser una mayor presión (sobre Bielorrusia y Rusia), fronteras más fuertes y más apoyo para el Ejército de Ucrania, la poderosa fuerza que defiende Europa", dijo Sibiga en este mensaje de apoyo a los aliados letones de Kiev.

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El Ejército letón dijo en su comunicado sobre los hechos que este tipo de intentos de infiltración por parte de civiles en su territorio ya se han producido en el pasado. Sin embargo, la incursión frustrada de esta semana se quiso llevar a cabo de una manera más "abierta y agresiva" de lo habitual.