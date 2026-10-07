Un asesor cercano a Putin visitará China en plena escalada de tensiones con la OTAN

Durante su estancia en el país asiático, Pátrushev mantendrá conversaciones e intercambios con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, indicó la Cancillería en un escueto comunicado.

La visita tendrá lugar una semana después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara tomar medidas para garantizar la seguridad del enclave de Kaliningrado, ante la amenaza de que la OTAN lo bloquee.

"El presidente dio todas las órdenes necesarias a las correspondientes instancias, y estas se ocupan de este asunto minuciosamente", precisó Pátrushev el pasado jueves durante una reunión con el gobernador local, Alexéi Besprozvannij, según la agencia rusa TASS.

Pátrushev indicó que los países de la OTAN "no llevarán sus amenazas a los hechos".

"Si solo intentan hacer algo, tendrá lugar una respuesta acorde e inmediata, lo hemos dicho en varias ocasiones (...) Si emprenden cualquier tipo de acción agresiva, lo lamentarán", indicó el asesor del Kremlin.

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La víspera, la OTAN confirmó que Moscú le había transmitido un mensaje en el que la advertía del uso de la fuerza militar, incluidas sus armas nucleares, en caso de amenazar territorio ruso, ante el cual la Alianza Atlántica denunció "el uso de la retórica militar" por parte de Rusia.

China y Rusia han estrechado en los últimos años su cooperación política y militar, con maniobras conjuntas, patrullas aéreas y contactos frecuentes entre sus mandos, un acercamiento reforzado desde que Putin y el mandatario chino, Xi Jinping, proclamaron en Pekín, poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, una relación "sin límites".