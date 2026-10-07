Un palestino que recogía aceituna muere en un ataque de colonos, según Media Luna Roja

Este ataque se produjo durante una jornada en la que el Ejército israelí ha desplegado un amplio operativo en Cisjordania contra sospechosos de apoyar a Hamás, coincidiendo con en el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre que dejaron 1.200 muertos en territorio israelí.

El fallecido mientras recogía aceituna es Alí al Bazari, de 44 años, que según la Media Luna Roja murió durante un ataque de colonos al que asistieron tropas israelíes.

Dicha organización precisó que al menos tres de los heridos en el ataque entre Burqa y Ramín lo fueron por fuego real y cinco por golpes. Entre los heridos atendidos por sus equipos hay un hombre de 81 años, una mujer de 72 y dos hombres de 47.

Consultado por EFE, Sanidad palestina no pudo precisar si los disparos que mataron a Al Bazari procedían de los soldados israelíes o de los colonos.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente al ser consultado sobre el ataque.

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La Media Luna Roja denunció además que las fuerzas israelíes agredieron a sus equipos de ambulancias y voluntarios en Burqa, los retuvieron cuando intentaban llegar hasta los heridos y les confiscaron las llaves de los vehículos y los dispositivos de comunicación.

Cada año, los ataques de colonos israelíes a palestinos se incrementan coincidiendo con la recolecta de la aceituna, cuando hostigan a los recolectores, roban y queman su cosecha, y les agreden físicamente.

También a los periodistas que documentan los ataques y a los activistas que intentan proteger a los palestinos. Este martes, un fotógrafo de la agencia francesa AFP resultó herido por colonos en el norte de Cisjordania que abrieron fuego contra él.

Coincidiendo con el aniversario del 7 de octubre de 2023, este miércoles también se registraron siete heridos por las fuerzas israelíes en la ciudad de Nablus del norte de Cisjordania, informó Sanidad palestina.

Las tropas israelíes entraron esta madrugada en Nablus desde varios puntos con vehículos militares y una excavadora, impusieron un toque de queda y golpearon a varias personas, según fuentes locales citadas por la agencia oficial palestina Wafa.

Dentro de su operativo en Cisjordania, el Ejército israelí indicó a EFE que sus soldados y la Policía de Fronteras detuvieron e interrogaron a "decenas" de personas buscadas por su presunta implicación en actividades terroristas e incitación, "en particular expresiones de apoyo a la masacre del 7 de octubre".