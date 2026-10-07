Unas 50.000 personas se reúnen en Tel Aviv para la ceremonia en recuerdo del 7 de octubre

El evento estuvo presentado por el exrehén en Gaza Eli Sharabi, cuya mujer y dos hijas fueron asesinadas el día del ataque. Junto a él, condujo la ceremonia la actriz israelí Shani Cohen.

"Aquella mañana de sábado, perdimos tanto... Perdimos amigos, familiares, hogares y comunidades enteras que quedaron devastadas. Perdimos a las personas a las que más queríamos; perdimos nuestra sensación de seguridad; perdimos una parte de nuestra inocencia, y nuestros corazones ardían", afirmaron en el discurso inaugural.

"Y aquel día, que sumió a todo el Estado de Israel en un profundo abismo de dolor, parecía que también habíamos perdido el país que una vez conocimos", continúa el mensaje.

El evento estaba organizado por Kumu ("Alzaos", en hebreo), grupo conformado por allegados de las víctimas de la masacre.

Fue la ceremonia a gran escala con motivo del aniversario, porque la de carácter estatal se celebró este lunes, según la fecha establecida por el calendario judío.

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"La celebración de ceremonias separadas pone de manifiesto la profunda división que hay entre muchos supervivientes y familias de las víctimas, por un lado, y el Gobierno, por otro, que se ha negado a crear una comisión estatal de investigación sobre las deficiencias del 7 de octubre", apunta el diario The Times of Israel.

Por el escenario desfilaron cantantes nacionales y familiares y allegados de las víctimas, tanto civiles como de los cuerpos de seguridad israelíes.

"Mi querida familia. No tendrías que haber sido asesinados. Ninguno de vosotros. Estabais solos, indefensos... y yo tampoco pude ayudar", dijo uno de los fundadores de Kumu, Omri Shifroni, que perdió a sus sobrinos y sus tíos ese día.

"Esa mañana, los sistemas colapsaron y el Estado falló. En las largas horas en una estancia segura, la confianza que teníamos como ancla se hizo añicos", continuó.

El 7 de octubre de 2023, cerca de 6.000 gazatíes invadieron las comunidades israelíes fronterizas con la Franja a las 06:29 de la mañana, en un ataque encabezado por Hamás y coordinado con otras milicias del enclave.

Unas 1.200 personas murieron por el ataque y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

En represalia, Israel lanzó una ofensiva contra Gaza en la que más de 74.200 palestinos han muerto, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave. Más de 1.400 han perdido la vida durante el alto el fuego que cumplirá un año este sábado.