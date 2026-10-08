América Latina y el Caribe plantean en la Cepal la gestión estratégica de sus recursos

"El mundo cambió y los países de América Latina y el Caribe tienen muchos activos que el mundo necesita, por los que el mundo está compitiendo además y que se han revalorizado en el nuevo contexto geopolítico", aseguró la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) en la presentación del informe 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica'.

El documento, debatido en la segunda jornada de la reunión en Santiago de los Caballeros, identifica cinco categorías de activos estratégicos en la región, comenzando por los recursos naturales, lo que incluye energía, seguridad alimentaria, minerales críticos, biodiversidad y agua dulce.

En segundo lugar están las capacidades productivas, humanas y financieras, que abarcan clústeres productivos, industrias creativas, ecosistemas de 'startups', bancos de desarrollo, las distintas diásporas y el talento humano.

Los otros activos son la región misma, con más de 660 millones de personas y un PIB combinado de 6,8 billones de dólares; la influencia política, basada en la diplomacia multilateral y zona de paz, y finalmente, el poder blando, representado en intangibles como la diversidad cultural, el patrimonio y una riqueza turística de relevancia global.

El informe señala también "ocho rupturas" en el orden mundial, como la globalización reconfigurada, erosión del multilateralismo, hegemonía unipolar, reconfiguración del poder blando, retroceso de la democracia, desinformación, retroceso en materia de derechos y fin del consenso mundial sobre el clima.

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El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022), que participó con Bachelet en la elaboración del informe, subrayó en una intervención virtual que el documento pone de manifiesto "las ventajas competitivas, comparativas y estratégicas que tiene hoy América Latina en este entorno geopolítico".

Entre ellas señaló "el bioma amazónico, que tiene la mayor concentración geográfica de biodiversidad" y es capaz de absorber cerca del 15 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero", así como los ecosistemas de alta montaña, andinos y de planicies.

"En segundo lugar, tenemos una concentración muy importante de minerales y de hidrocarburos que juegan un papel definitivo para la seguridad energética del hemisferio y del planeta", así como "minerales críticos y materiales raros", reservas de cobalto y de litio, fundamentales para las transiciones energética y tecnológica, indicó.

Igualmente mencionó la capacidad que tiene esta parte del mundo para producir y exportar productos del campo, que hacen de la región un actor fundamental para "la seguridad alimentaria del mundo", junto con importantes fuentes de agua fresca.

En esa línea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, propuso una nueva visión de las Américas basada en la unidad continental y en una integración verdadera.

"Ha llegado el momento para una visión de las Américas (...) una visión que debe ser discutida y acordada juntos", dijo Ramdin, quien señaló que el continente ha manejado durante décadas una "agenda negativa" y por eso es hora de cambiar de visión.

Según el funcionario, "ninguna visión para las Américas triunfará sin la unidad" porque aunque a menudo se piensa que hay unidad continental, en la práctica no es así y por eso es necesario hacer una verdadera integración.

"No somos un hemisferio unido. No nos conocemos, no nos entendemos, no reconocemos nuestras respectivas historias y cómo están construidas las sociedades", manifestó.

Para el viceministro de Política Exterior Multilateral de la Cancillería Dominicana, Rubén Silie, "el principal desafío es realmente la integración", pues "si no hay integración es evidente que no podremos avanzar".

"Es fundamental entender que nuestra América ha ingresado en una nueva etapa de integración regional", dijo la subsecretaria para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Raquel Serur Semke, quien añadió que el informe de la Cepal "nos obliga a admitir que el mundo vive una ruptura geopolítica generalizada".

Ante ese panorama, y en vista de que "no es posible volver a las fórmulas del pasado ni repetir ahora estrategias que en otro momento fueron útiles para favorecer la inserción económica de nuestras sociedades", la región debe "reconocer la magnitud del reto que enfrentamos" como primer paso para "reflexionar sobre qué hacer y cómo avanzar desde y para América Latina", expresó Serur.