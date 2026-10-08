Banco Central argentino pierde 1.000 millones de dólares en operación respaldada con oro

El organismo que fiscaliza las cuentas de la Administración pública informó que la auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de 2025 reveló que "el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió 1.023 millones de dólares".

"Desde que se auditan los estados contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo", observa el informe de la AGN, expuesto por su presidente, Juan Manuel Olmos.

El informe detalla que las actuales reservas argentinas de oro fueron adquiridas durante los mandatos de Alfonso Prat Gay (2002-2004) y Mercedes Marcó del Pont (2010-2013) como presidentes del BCRA.

Durante el ejercicio 2025, las tenencias de oro registraron una ganancia patrimonial de unos 8 billones de pesos (5.195 millones de dólares) explicada solamente por la subida internacional del precio del metal.

Pero también en 2025 el BCRA concertó operaciones con derivados financieros para las que utilizó parte del oro de las reservas como bien de respaldo.

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De acuerdo con los estados contables, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1,5 billones de pesos (equivalentes a 1.023 millones de dólares), que se pagó con divisas.

"Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto", indica el informe.

Las reservas de oro del BCRA están en el centro de la polémica desde 2024, en medio de las reticencias del presidente de la entidad, Santiago Bausili, a dar precisiones sobre el destino y la actual ubicación del metal La autoridad monetaria no respondió a un pedido de información sobre el destino del oro formulado por el sindicato de trabajadores bancarios, a pesar de que la Justicia argentina ordenó esclarecer la cuestión.

El BCRA se ha excusado de dar información bajo el argumento de la necesidad de resguardar datos sensibles sobre un bien a custodiar.

Pero el pasado 9 de septiembre, en una comparecencia en el Congreso, Bausili sorprendió al afirmar que una parte de las reservas de oro se encuentran en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), una especie de 'banco de bancos centrales'.

Bausili afirmó que la decisión de enviar el oro a Suiza en 2024 se adoptó a partir de "una ventana de oportunidad" para aprovechar la alta demanda mundial de ese metal, permitiendo reemplazar lingotes de menor calidad por otros de más alta calidad.

La explicación que dio Bausili difiere de la que en 2024 dio el ministro de Economía, Luis Caputo, que en una entrevista televisiva dijo que la operación se había realizado para obtener un "retorno" (rendimiento financiero) por el oro, en vez de dejarlo inmovilizado en Argentina.

Sectores de la oposición aseguran que el oro fue enviado a Inglaterra.

La AGN informó este jueves que trabaja en una auditoría específica para "saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quién se benefició".