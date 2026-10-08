Carney celebra el Nobel de Literatura de Carson y dice que es un "orgullo" para Canadá

"Con ingenio, imaginación y un estilo completamente propio, la poeta canadiense Anne Carson ha reinventado los clásicos. Ha acercado historias antiguas a nuevos públicos y ha transformado nuestra forma de pensar sobre la literatura", afirmó Carney en un mensaje.

"Felicidades por ganar el Premio Nobel de Literatura, Anne. Un logro extraordinario y un momento de orgullo para Canadá", añadió el primer ministro.

La Academia Sueca anunció este jueves en Estocolmo la concesión del Nobel de Literatura de 2026 a Carson, de 76 años, "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

La secretaria permanente de la Academia, Ingrid Carlberg, explicó que Carson recibió la noticia mientras se encontraba en Islandia y que reaccionó con sorpresa y alegría. El premio está dotado con 12 millones de coronas suecas (alrededor de 1,2 millones de dólares estadounidenses).

Nacida en Toronto en 1950 y formada como especialista en lenguas y literatura clásicas, Carson ha desarrollado una obra difícil de encasillar que mezcla poesía, ensayo, narrativa, traducción y teatro, y que utiliza con frecuencia personajes y textos de la antigua Grecia para abordar preocupaciones contemporáneas.

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Libros como 'Autobiography of Red', 'The Beauty of the Husband' o 'Nox' muestran una escritura que rompe deliberadamente las fronteras entre géneros, mientras que sus traducciones de Safo, Sófocles y Eurípides han contribuido a acercar la literatura griega antigua a lectores contemporáneos.

La Academia destacó precisamente esa capacidad de Carson para combinar el rigor de la filología clásica con la experimentación literaria y transformar materiales de hace más de dos mil años en nuevas formas de expresión contemporánea.