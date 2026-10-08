China niega conocer ciberataque a bancos surcoreanos y pide cooperación en ciberseguridad

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró este jueves en una rueda de prensa que no conocía "la situación concreta" mencionada, al contestar a una pregunta acerca del informe de la multinacional estadounidense de ciberseguridad.

"Como principio, China se opone de forma constante a las actividades de piratería informática y las combate conforme a la ley", afirmó Mao.

La portavoz agregó que Pekín se opone "aún más" a la difusión de "información falsa con fines políticos".

Mao señaló asimismo que la inteligencia artificial "afecta profundamente" a la ciberseguridad y defendió que la comunidad internacional debe "reforzar la cooperación y el diálogo", formular "nuevas reglas internacionales" y "proteger conjuntamente" la seguridad en la red.

CrowdStrike afirmó en un informe que el responsable de los recientes ataques contra compañías financieras y los principales bancos de Corea del Sur es probablemente un atacante de habla china que utilizó el agente chino de inteligencia artificial ARTEX.

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La compañía indicó que su evaluación tiene un nivel de confianza "moderado" y citó como indicios el uso de la herramienta desarrollada en China ARTEX, modelos de lenguaje a gran escala y mensajes en chino observados durante la campaña.

Las autoridades surcoreanas estiman que pudieron filtrarse datos de más de 67.000 personas, incluidos nombres, datos de contacto, ingresos anuales y límites de crédito.