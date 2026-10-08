Daniela Catrileo critica que la población sea azotada por los especuladores

Daniela Catrileo critica que la población sea azotada por los especuladores

Fráncfort (Alemania), 8 oct (EFE) .- La escritora y filósofa chilena Daniela Catrileo criticó este jueves en la Feria del Libro de Fráncfort que "la población está siendo azotada por los especuladores" en el mercado de la vivienda.