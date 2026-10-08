El barril de petróleo brent gana hoy 4 dólares después de tres días estancado en los 100

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, gana así 4,08 dólares con respecto a la víspera, cuando cerró en 100,20 dólares en el Intercontinental Exchange.

El brent llegó a subir hoy hasta los 105,6 dólares, para perder impulso en las últimas horas de la tarde.

La nueva destacada alza del precio del crudo se produce después de que un huracán en el Golfo de México ha obligado a que se dejen de producir más de 510.000 barriles diarios, equivalente a un cuarto de la capacidad de la región.

Por otro lado, un informe apunta a que la Casa Blanca puede haber solicitado al Pentágono planes para un eventual ataque a Irán antes de las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre, en un contexto ya tensionado por ataques a cargueros en aguas del golfo Pérsico (frente a Catar) y ofensivas de los hutíes contra aeropuertos saudíes.

Además, según ha informado este jueves el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar.