El partido de Machado exige su regreso a Venezuela sin inhabilitación política

A través de un comunicado, el partido recordó que en 2015 la Contraloría General de la República impuso a Machado una inhabilitación por un año y esa medida le impidió presentarse a las elecciones parlamentarias.

En 2023, prosiguió VV, después de que Machado ganara las elecciones primarias de la oposición, la Contraloría anunció una nueva inhabilitación por 15 años "sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente".

Esa sanción fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero de 2024, en un contexto en el que se debía decidir si Machado podía competir en las elecciones presidenciales que se celebraron en julio de ese año.

VV se pronunció sobre esto a propósito de la declaración de Bárbara César Siero, exmagistrada del TSJ, quien denunció el martes pasado que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado.

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató entonces que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría.

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"Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar", aseguró entonces.

Asimismo, dijo no saber el lugar de reclusión de sus parientes y no tener comunicación con ellos, así como desconocer los delitos que se les imputaban.

"A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos", subrayó.

El 22 de enero de 2024, de acuerdo a la exjueza, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, involucró a sus familiares en la llamada operación ‘Brazalete Blanco’, un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.

"Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)", sostuvo.

En junio pasado, su cuñada y su hermano Guillermo Henry César Siero fueron excarcelados con medidas cautelares junto a otro grupo de militares presuntamente involucrados en el mismo caso, indicó la exmagistrada.

Sin embargo, el pasado jueves, sus hermanos y cuñada fueron condenados a entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento.