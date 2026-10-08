Embajada de Colombia en Jerusalén se inaugura el día 14, afirma ministro israelí de AAEE

Colombia ya serán diez los países que han decidido trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ciudad en disputa para israelíes como por palestinos, que quieren instalar en la zona oriental la capital de su eventual estado.

"Cuando empecé como ministro de Exteriores, había cinco embajadas en Jerusalén. La próxima semana, abriremos la décima embajada en Jerusalén, la Embajada de Colombia", afirmó el jefe de la diplomacia israelí en una conferencia en esta ciudad.

En el evento, Saar señaló también que Israel ya ha llegado a un acuerdo para que la República Democrática del Congo abra la que será la undécima embajada en Jerusalén.

"Esto es historia diplomática. Pero la historia real es la verdad. La verdad de que Jerusalén es la capital del pueblo judío y del Estado de Israel", dijo.

Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad, fue ocupada por Israel en 1967 durante la Guerra de los Seis Días, y en 1980 el Parlamento israelí declaró la ciudad unificada como "capital eterna e indivisible" del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta ahora, otros nueve países han abierto sus embajadas en Jerusalén: EE.UU., Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi y Nauru.