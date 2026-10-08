Eslovaquia pide la retirada inmediata de una escultura de Trump en el Parlamento Europeo

En un comunicado publicado en redes sociales, el líder eslovaco, de tendencia populista de izquierda, afirmó que la exhibición de esa pieza "burlona" del presidente de Estados Unidos es un "insulto" al jefe de la Casa Blanca y "una señal del declive de toda la UE (Unión Europea)".

"En un momento que exige diálogo y respeto mutuo, insultar a nuestros socios en instalaciones oficiales demuestra un profundo fracaso en comprender los tiempos que vivimos", escribió Fico.

En su opinión, el Parlamento Europeo sufre de una "ceguera" que le impide "distinguir entre el legítimo derecho a tener una opinión diferente y las acciones de individuos espiritualmente en bancarrota, aventureros y lunáticos".

"Espero que la presidenta del Parlamento Europeo retire de inmediato la ofensiva representación del presidente estadounidense de las instalaciones del Parlamento Europeo", concluyó.

El mandatario se refiere a la obra 'Plaga naranja', del artista danés Jens Galschiot, que fue instalada el pasado martes en uno de los puntos más concurridos de la Eurocámara.

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La estatua, que mide dos metros y medio de altura contando su soporte, muestra a Trump desnudo y montado a hombros de otro hombre más pequeño, apoyándose en un largo palo de golf.

"Estoy sentado en la espalda de un hombre. Se está hundiendo bajo mi peso. Haré todo lo que pueda para ayudarlo, menos bajarme de su espalda", reza la inscripción en el soporte de la escultura, recubierta de oro.

En declaraciones a EFE el martes en Estrasburgo, Galschiot explicó que su obra reflexiona sobre "la imagen del mundo en este momento: los superestados aplastando a los pequeños, gente poderosa y gente sin poder".

Según el escultor, "el hombre pequeño (que sostiene a Trump) podría ser la Unión Europea".