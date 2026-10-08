Florida desplegará más de 12.000 oficiales ante el impacto del huracán Isaías en EE.UU.

Los agentes desplegados incluyen 5.000 soldados de la Guardia Nacional de Florida que se movilizarán este viernes, cuando se prevé que el huracán toque tierra por la noche, además de más de 6.000 funcionarios de servicios públicos, detalló el mandatario en una conferencia de prensa sobre la emergencia.

También están listos 900 miembros del Departamento de Transporte de Florida (FDOT), más de 300 agentes de respuesta rápida de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y 175 efectivos de la Guardia Estatal de Florida, añadió el gobernador, quien el miércoles decretó un estado de emergencia en 25 condados del estado.

El operativo para Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, contempla además más de 100 ambulancias, 20 embarcaciones marítimas más aeronaves, 260 unidades de maquinaria pesada, 10 hidrodeslizadores, 18 embarcaciones menores y seis mayores, cuatro vehículos para pantanos, nueve vehículos todoterreno y 75 tipo 4x4.

Asimismo, el estado dispondrá 500.000 galones (casi 1,9 millones de litros de gasolina), 1 millón de galones (3,78 millones de litros) de diésel, 35.000 galones (132.489 litros) de combustible de aviación, más de 1.000 generadores de energía y 1,1 millones de botellas de agua.

"Nos lo estamos tomando muy en serio. Espero que se debilite, creo que hay condiciones en las que podría hacerlo, pero nuestra suposición es que va a golpear con fuerza, probablemente como un huracán de categoría 3 en el rango inferior, y trabajamos sobre la base de ese supuesto", declaró el mandatario estatal.

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El huracán podría tocar tierra la noche del viernes o madrugada del sábado entre Alabama y Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, que en el último reporte lo ubicaba a 185 millas (300 kilómetros) al norte de Progreso, en México, y 355 millas (570 kilómetros) al sur del río Misisipi.

Por el ciclón, que por ahora tiene vientos máximos de 85 millas por hora (140 kilómetros por hora), la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró una emergencia para 40 condados, mientras que en Florida hay órdenes de evacuación en los condados de la región del Panhandle, en el noroeste del estado.

El NHC prevé efectos el fin de semana en Florida, Alabama, Misisipi, Georgia, Luisiana, Tennessee y las Carolinas, donde "será posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas, así como inundaciones aisladas de ríos".