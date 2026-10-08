González Urrutia: nuevos cargos contra Maduro muestran violaciones de DDHH en Venezuela

A través de X, recordó que la Misión independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela -cuyo mandato fue renovado hace días por la ONU- ha documentado las "violaciones sufridas por miles de venezolanos" e identificado "patrones de represión".

Para el líder opositor -quien se encuentra exiliado en España desde 2024 al considerar que corría peligro en Venezuela tras afirmar que venció a Maduro en las presidenciales de ese año-, las víctimas tienen derecho a recibir justicia y reparación, y "todos los responsables, sin excepción, deben rendir cuentas".

El pronunciamiento de González Urrutia se da luego de que la Justicia de Estados Unidos acusara este jueves a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas. La Fiscalía los acusa de realizar una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder.

En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Estos tres casos se remontan a 2022 hasta enero de 2026, cuando las fuerzas de EE.UU. arrestaron al entonces líder venezolano en Caracas.

En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas.

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Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este jueves la petición de Flores para quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que enfrenta en Estados Unidos.

La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando el delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.

González Urrutia afirmó este jueves que "quienes enfrentan estas acusaciones reclaman garantías judiciales, condiciones de detención adecuadas y el respeto de sus derechos", algo que, añadió, "durante años les fueron negados a miles de venezolanos".