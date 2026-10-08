Juicio a 46 ecuatorianos de barcos atacados por EEUU se suspende por ausencia de testigos

Son 26 tripulantes del X Siempre Don Carlos y 20 del Karla Franccesca, dos de las ocho embarcaciones interceptadas y hundidas por militares estadounidenses en cooperación con el Gobierno ecuatoriano entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.

Los tripulantes están procesados por el delito de asociación ilícita, pero se defienden en libertad bajo la condición de que no salgan del país y se presenten periódicamente ante las autoridades judiciales, por lo que acudieron este jueves a la diligencia en la ciudad de Manta acompañados por familiares.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, los barcos supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Mientras que los tripulantes de las embarcaciones fueron señalados de tener vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, Alvia espera que en este caso se ratifique la inocencia de los procesados, tal como sucedió en la víspera, cuando una jueza absolvió a 32 tripulantes de otras dos embarcaciones que habían sido imputados por los mismos hechos, al considerar que no se pudo probar que habían cometido algún delito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado señaló que la Fiscalía ha presentado las mismas pruebas que en el proceso anterior, como las matrículas de pesca, teléfonos móviles y declaraciones de militares y marinos, pero ningún informe del Gobierno estadounidense que implique a los hombres en algo ilícito.

Otra jueza que lleva este caso convocó a la reinstalación de la audiencia para el próximo 23 de octubre, y emitió un llamado de atención a dos testigos solicitados por la Fiscalía que no acudieron a la diligencia de este jueves y no justificaron su ausencia.

La magistrada advirtió que, en caso de no asistir a la nueva fecha, solicitaría apoyo de la fuerza pública si lo considera necesario.

Además de este juicio, hay otro pendiente contra 10 tripulantes de la embarcación Don Rufo, que se realizará el 20 de este mes.

El pasado viernes, Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador revelar la base legal de estos ataques e "investigar de inmediato los abusos" que han denunciado los tripulantes.