La coalición liderada por Arabia Saudí intercepta tres misiles hutíes contra Riad

Riad, 8 oct (EFE).- La coalición liderada por Arabia Saudí informó este jueves de que sus fuerzas interceptaron y destruyeron tres misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes del Yemen contra territorio saudí, dos de ellos dirigidos contra Riad y otro contra Khamis Mushait, en el suroeste del país.

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