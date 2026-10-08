Mundo
08 de octubre de 2026 a la - 11:40

La coalición liderada por Arabia Saudí intercepta tres misiles hutíes contra Riad

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Riad, 8 oct (EFE).- La coalición liderada por Arabia Saudí informó este jueves de que sus fuerzas interceptaron y destruyeron tres misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes del Yemen contra territorio saudí, dos de ellos dirigidos contra Riad y otro contra Khamis Mushait, en el suroeste del país.

Por EFE
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El portavoz de la coalición militar que respalda al Gobierno internacionalmente reconocido, Turki al Maliki, señaló que los dos proyectiles dirigidos contra la capital saudí fueron interceptados y destruidos, al igual que el misil lanzado contra Khamis Mushait.

La Defensa Civil saudí informó, por su parte, de que fragmentos de uno de los misiles balísticos cayeron en Riad y causaron daños materiales en un jardín de infancia y en un complejo de clínicas médicas, según el comunicado recogido por la agencia oficial de noticias saudí SPA.

Los nuevos lanzamientos se producen un día después de que al menos tres personas murieran y varias resultaran heridas en ataques contra los aeropuertos internacionales Rey Jalid, en Riad, y Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, según informó la Autoridad General de Aviación Civil saudí.

Los rebeldes hutíes reivindicaron este jueves un ataque con un misil balístico contra el aeropuerto de Riad y aseguraron que el proyectil había alcanzado su objetivo y provocado la interrupción del tráfico aéreo.

Las afirmaciones de los hutíes no han podido ser verificadas de forma independiente.