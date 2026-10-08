La familia de una exmoderadora de Facebook reclamará indemnización a Meta por su suicidio

Según ha avanzado El Periódico de Catalunya y ha confirmado a EFE Roberto Castro, abogado que representa a la familia de la exmoderadora fallecida, todavía se están estudiando las acciones legales a emprender por el suicidio de la trabajadora, pero la intención es reclamar una indemnización de entre 200.000 y 500.000 euros, sin que se descarte la vía penal, por su "responsabilidad directa" en el suicidio.

El bufete de abogados Bastet, del que forma parte Roberto Castro, lleva una demanda laboral que presentaron más de 700 exmoderadores de Facebook e Instagram exigiendo a las empresas Meta y Telus que les indemnicen con 100.000 euros por los daños psicológicos y morales que les provocó el visionado de contenido violento y sensible que debían filtrar.

La mujer que acaba de suicidarse formaba parte de esos 700 trabajadores que demandaron a Meta y a CCC Barcelona Digital Services, propiedad del grupo canadiense Telus Internacional, que empleaba a moderadores para filtrar contenidos de Facebook en unas oficinas de la capital catalana.

Según Castro, el bufete cuenta con correos electrónicos que les había enviado la exmoderadora para comunicarles los problemas de salud mental que le había causado su trabajo en Telus, donde estuvo empleada entre los años 2022 y 2025.

En 2023, añade el letrado, la trabajadora empezó a sufrir síntomas de estrés postraumático por el visionado del contenido que debía filtrar, parte de él de una violencia extrema, lo que motivó su baja médica. Finalmente pactó su despido con la empresa, que le pagó una indemnización de 2.000 euros.

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En abril de 2025, Meta rescindió el contrato de revisión de contenidos en Barcelona con Telus, lo que implicó el despido colectivo de cerca de 2.000 trabajadores.

En paralelo, un juzgado de Barcelona investiga una querella interpuesta por moderadores de contenido de Meta, por delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y contra la integridad moral por los daños que aseguran sufrieron por el filtrado de contenidos, sin que las empresas tuvieran un plan de prevención de riesgos psicosociales.