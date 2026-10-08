La Fiscalía afirma que las torturas atribuidas a Maduro causaron un "daño generacional"

A las puertas del tribunal federal neoyorquino, el fiscal principal James M. McDonald denunció que Maduro y Flores recurrieron al asesinato, las descargas eléctricas, la asfixia y abusos sistemáticos para "silenciar a la oposición política" durante más de dos décadas.

La rueda de prensa tuvo lugar después de que el juez rechazara la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores y en medio de un pequeño grupo de manifestantes congregados frente al edificio judicial para exigir la excarcelación de la exprimera dama, que corearon consignas como "Cilia aguanta, el pueblo se levanta".

La acusación formal, desprecintada este jueves, sostiene además que ambos colaboraron con cárteles y grupos armados para inundar de drogas Estados Unidos, en una trama criminal que la Fiscalía prometió perseguir "sin importar el tiempo transcurrido".