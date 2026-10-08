La poeta canadiense Anne Carson, decimonovena mujer en ganar el Nobel de Literatura

La Academia Sueca anunció hoy el Nobel a Carson "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

De esta forma, Carson sucede en el listado del Nobel a autoras como la sueca Selma Lagerlöf, la primera en recibirlo en 1900, o la surcoreana Han Kang, la última antes de ella, en 2024.

Entre medias, el Nobel ha recaído en su compatriota Alice Munro, en 2013; en la británica Doris Lessing -la ganadora de más edad del Nobel de Literatura, al recibirlo con 87 años- o en la chilena Gabriela Mistral, que en 1945 fue la primera, y única mujer hasta ahora, que ganaba el premio por una obra en español.

Tras Lagerlof, que recibió el Nobel de Literatura en su novena edición, se llevaron el premio la italiana Grazia Deledda (1926), la noruega Sigrid Undset (1928), la estadounidense Pearl S. Buck (1938), la alemana Nelly Sachs (1966) o la sudafricana Nadine Gordimer (1991).

También la estadounidense Toni Morrison (1993), la polaca Wislawa Szymborska (1996), la austríaca Elfriede Jelinek (2004), la rumano-alemana Herta Müller (2009), la bielorrusa Svetlana Alexiévich (2015), la polaca Olga Tokarczuk (2018), la estadounidense Louise Glück (2020) y la francesa Annie Ernaux (2022).