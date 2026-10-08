La UA pide fortalecer medidas en puntos fronterizos para evitar la propagación del ébola

"Vemos que el ébola está cruzando las fronteras (...) Esto pone de relieve la importancia del intercambio de información entre países, así como del fortalecimiento de las medidas en los puntos de entrada y salida", declaró en una rueda de prensa virtual el director de la División de Preparación y Respuesta a Emergencias, Wessam Mankoula, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África).

Mankoula recomendó el seguimiento del historial de viajeros en los puntos de entrada y salida, así como la realización de controles de temperatura y cuestionarios para detectar posibles síntomas de la enfermedad.

Del mismo modo, quiso concienciar a la población sobre la importancia de notificar a las autoridades si se tienen síntomas compatibles con el ébola o si se ha estado en contacto con un caso confirmado, así como declararlo antes de desplazarse de un país a otro.

"Declarar claramente que se tienen síntomas ayuda a controlar la situación con mayor rapidez", pidió Mankoula.

Además, insistió en lograr una mayor vigilancia del virus, después de que Kenia anunciase el martes la muerte en Nairobi de un paciente de ébola, un contagio importado desde la RDC.

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A raíz de ello, el director general de los CDC de África, Jean Kaseya, alertó de que los brotes "no respetan fronteras", según publicó este jueves en su cuenta de la red social X.

Kaseya también hizo un llamamiento para que África comience a fabricar sus propios suministros médicos y así no depender de que los materiales lleguen de otras partes del mundo.

El hombre fallecido en Kenia recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el pasado 3 de octubre.

Kenia ha identificado decenas de contactos del fallecido y buscan también a los pasajeros y tripulantes que viajaron con él en el vuelo hacia la capital keniana.

La epidemia congoleña se había propagado a Uganda, donde la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que ha causado 8.728 casos y 4.205 muertos confirmados, según el último balance del Instituto de Salud Pública (INSP) congoleño.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.