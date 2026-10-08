Los cortes de energía para industrias en Ecuador suben a tres días desde la próxima semana

La decisión fue tomada "tras una reunión de trabajo con los actores del sector eléctrico" en la que estuvo presente el ministro esa cartera de Estado, Juan Carlos Blum, y en la que se analizaron las medidas para gestionar de mejor manera la demanda energética.

"Las desconexiones programadas para los segmentos industriales Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial (con demanda) se realizarán durante tres días a la semana, desde el próximo lunes 12 de octubre", anunció el ministerio en su cuenta de la red social X.

Blum, por su parte, señaló que la prioridad del Gobierno era "proteger" el suministro eléctrico de los hogares para que no haya apagones generalizados, que han sido descartados por el presidente del país, Daniel Noboa.

La medida ya está causando críticas, como la del presidente ejecutivo Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano, que aseguró que el anuncio de ampliar las desconexiones "afecta seriamente la planificación y la continuidad de las actividades productivas".

Señaló que se realiza "a menos de una semana de haberse anunciado cortes por 48 horas", lo que sucedió el pasado viernes, cuando el Ministerio de Ambiente y Energía determinó que desde esta semana 9.089 empresas de alto y mediano voltaje tendrían cortes de energía de dos días seguidos durante las próximas dos semanas.

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"La situación es muy grave para sectores como el camaronero que trabajamos con organismos vivos y la continuidad eléctrica es indispensable para su supervivencia y para sostener toda la cadena de producción y frío", añadió el líder gremial.

Camposano dijo que era "urgente transparentar la información sobre la magnitud de la crisis energética y adoptar medidas más amplias, concretas y coordinadas con el sector privado", ya que no se podía "seguir dilatando decisiones ni concentrando el peso de la crisis en determinados segmentos productivos".

El Gobierno ha señalado que los cortes de energía a las industrias se realizan para evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión, debido a sequías en los ríos que alimentan las hidroeléctricas.