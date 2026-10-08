Los fans de Morat eligen 'Me Mata' como nuevo sencillo del grupo en una encuesta por redes

El grupo -compuesto por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, y los hermanos Martín y Simón Vargas- puso hace unas semanas en manos de sus fans la elección de su próximo lanzamiento, al igual que suelen hacer en los conciertos en vivo en una parte del recital.

La dinámica consistió en que los seguidores crearan contenido utilizando cada uno de los temas, de los cuales divulgaron una parte, y que la canción que reuniera más creaciones se convirtiera en el nuevo sencillo de Morat.

Finalmente, 'Me Mata' se impuso con más de 116.000 vídeos en TikTok e Instagram, convirtiéndose en la favorita de los seguidores de la banda.

El tema elegido habla de la atracción entre dos personas y del deseo de acortar la distancia que las separa, según un comunicado de su equipo de prensa.

Con el álbum 'Ya es mañana', los colombianos ganaron el año pasado el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop/Rock.

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La gira comenzó con seis conciertos agotados en Bogotá y ha continuado por Argentina y Chile. Próximamente pasará por España, México y Venezuela, antes de llegar a Estados Unidos y Canadá en 2027.