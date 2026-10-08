Meloni presume de unidad y continuidad en su coalición tras aprobar su reforma electoral

"A quienes esperaban ver dividida a (la coalición) de derecha hoy les respondemos con hechos: estamos unidos, cohesionados y decididos a cumplir los compromisos asumidos con los ciudadanos. Sigamos así", aplaudió la política ultraderechista desde sus redes sociales.

Meloni ha asistido esta mañana a la aprobación definitiva de su proyecto de ley electoral, con la que se celebrarán las próximas elecciones generales que tendrán lugar previsiblemente en 2027.

Era un texto clave para ella pero que había suscitado algunas dudas entre sus socios de coalición, la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani y la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.

Tanto que el pasado julio, durante su tramitación en el Senado, algunos de los parlamentarios de la bancada gubernamental votaron en su contra amparados en el voto secreto.

Ante esta situación, la primera ministra había avisado que "tomaría nota" en caso de que la reforma naufragara hoy en su votación final en la Cámara de los Diputados, aunque finalmente la derecha ha votado compacta y el proyecto ha sido convertido en ley.

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La norma ha sido bautizada como 'Stabilicum' porque su objetivo declarado es afianzar las mayorías parlamentarias del futuro y, para ello, una de sus principales novedades es la asignación de un 'premio' de 70 escaños en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado para la lista o coalición que logre el 42 % de votos en las urnas.

La oposición de centroizquierda cuestiona su encaje constitucional y denuncia que Meloni esté allanando su camino a las urnas, preocupada también por el avance de la nueva ultraderecha del general Roberto Vannacci.

Al conocer su aprobación final, la primera ministra aseguró que con estas reglas "los italianos podrán elegirlo todo, desde el partido, la coalición, el programa, el candidato a primer ministro y, de nuevo, a su propio Parlamento".

Y defendió su meta de configurar en el futuro "gobiernos estables y una mayor participación" porque, subrayó, esto supone "más continuidad, más responsabilidad y mayor capacidad para dar respuestas concretas" a la ciudadanía.