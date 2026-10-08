Netflix prepara una serie derivada basada en Lady Violet, matriarca de los Bridgerton

El proyecto, todavía sin título, "narrará la juventud de Lady Violet y contará la historia de su romance con el vizconde Edmund Bridgerton", indicó la compañía en un comunicado.
La serie seguirá los pasos de 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story', la primera producción derivada de esta franquicia, que contó la historia de amor entre la reina Carlota con el rey Jorge.
Por el momento se desconoce quién integrará el reparto y si Ruth Gemmell, quien da vida a la matriarca en la adaptación televisiva de las novelas, retomará su papel.
La serie 'Bridgerton', una de las más populares de la plataforma, adapta la saga de novelas superventas de Julia Quinn, que se desarrolla en la alta sociedad londinense del periodo de Regencia (comienzos del siglo XIX).
Esta serie derivada amplía el universo de Bridgerton, cuya historia principal ya cuenta con cuatro temporadas y se encuentra inmersa en la producción de la quinta, prevista para 2027.
La nueva entrega se centrará en Francesca Stirling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Stirling, prima de su difunto marido. Constará de ocho episodios y se rodará en Londres.
'Bridgerton' se ha convertido en toda una cantera de nuevos intérpretes que han alcanzado una gran popularidad, como Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan o Claudia Jessie.