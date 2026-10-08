Netflix prepara una serie derivada basada en Lady Violet, matriarca de los Bridgerton

Netflix prepara una serie derivada basada en Lady Violet, matriarca de los Bridgerton

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- El coloso del entretenimiento Netflix anunció este jueves que está preparando una serie derivada de la exitosa serie 'Bridgerton' basada en la matriarca de la familia, Lady Violet.