Nueva Delhi declara la alerta máxima ante la protesta de las 'Cucarachas' del sábado

El CJP llamó el miércoles a todos los jóvenes del país a marchar por las calles de Nueva Delhi para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, por la eliminación de millones de votantes del censo electoral.

Aunque las autoridades no han concedido el permiso para la protesta, el partido declaró que la Constitución ampara el derecho a una protesta pacífica.

"Debemos dejar de usar la palabra 'permiso' para protestar. Manifestarse pacíficamente es un derecho constitucional, no algo para lo que haya que pedirle permiso al Gobierno contra el que se protesta", afirmó el portavoz de la formación, Saurav Das.

Este jueves, el movimiento denunció en la red social X que las autoridades arrestaron a uno de sus portavoces, Deepak Baliyan, detenido en su domicilio por efectivos policiales y trasladado a una comisaría.

"Saldremos a las calles, recuperaremos la democracia y continuaremos con las movilizaciones hasta que el jefe de la Comisión Electoral dimita (...) Estamos preparados para ser detenidos o arrestados, pero la protesta se llevará a cabo el 10 de octubre en Jantar Mantar", afirmó hoy el fundador del CJP, Abhijeet Dipke, desde una concentración en Bangalore.

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Las autoridades han ordenado el cierre temporal de todas las tiendas de alcohol en la capital, rastrean las redes sociales para recabar información y han instalado vallas perimetrales en torno a Jantar Mantar, la zona designada en la capital para las protestas, con el fin de impedir cualquier concentración, agregó ANI.

El Gobierno se ampara en el Artículo 163 del código penal, que prohíbe las reuniones no autorizadas de cinco o más personas en la vía pública y faculta a la Policía a disolver cualquier grupo que intente concentrarse.

Las 'Cucarachas' ganaron fuerza en julio tras conseguir la dimisión del entonces ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras protestas multitudinarias que llenaron las calles de Nueva Delhi durante días masivamente.

El grupo mantiene esta vez como exigencias "innegociables" la dimisión de Kumar y la apertura de procesos penales en su contra, la congelación inmediata del proceso de revisión del censo (SIR), el aplazamiento de las próximas elecciones y la restitución íntegra de las listas electorales de enero de 2025.