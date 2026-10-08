Partido opositor pide justicia para víctimas luego de que EEUU acusara a Maduro de tortura

"Debemos seguir presionando por celeridad, memoria, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares, y responsabilidades penales para todos los involucrados, incluyendo a quienes ordenaron, ejecutaron o encubrieron estos crímenes de lesa humanidad", manifestó PJ en su cuenta de X.

En este contexto, afirmó que "miles de familias venezolanas y cientos de extranjeros fueron víctimas del aparato represivo que persiguió, encarceló y silenció a quienes exigían libertad y democracia".

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) subrayó en X que, en la nueva acusación contra Maduro, el expediente describe "abusos sufridos" por su líder, Leopoldo López, cuando estuvo bajo arresto en Venezuela.

Asimismo, refirió que, de acuerdo con el caso, Maduro dio instrucciones específicas para someter a López a "malos tratos" y, en reuniones en las que participaba Flores -subrayó la formación opositora-, preguntaba si el líder de VP seguía "sintiéndose arrogante" y "ordenaba que lo maltrataran más si así era".

Este jueves, la Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas.

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En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Estos tres casos se remontan a 2022 hasta enero de 2026, cuando las fuerzas de EE.UU. arrestaron al entonces líder venezolano en Caracas.

En el escrito de la Fiscalía, se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas.

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que, hasta ahora, solo pesaba contra Maduro.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York.