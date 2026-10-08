Mundo
08 de octubre de 2026 a la - 23:50

Perú expresa su solidaridad con Chile ante emergencia causada por aluvión en Santiago

Imagen sin descripción

Lima, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Perú expresó este jueves su "solidaridad con el Gobierno y el pueblo" de Chile, tras la emergencia desatada en la comuna de Las Condes, en el este de Santiago, que resultó afectada por un torrente de agua que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de la capital del país vecino.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Cancillería local señaló en un mensaje en la red social X que la emergencia fue un "aluvión ocurrido en la región Metropolitana de Santiago, que ha ocasionado heridos y severos daños materiales".

El mensaje de Perú se dio después de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este jueves el estado de catástrofe en Las Condes, ante "la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia".

Las autoridades chilenas informaron que la emergencia desatada en Santiago, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, ha dejado hasta el momento seis personas heridas, además de múltiples daños materiales.

El temporal que afecta a algunas regiones de Chile provocó en la víspera el fallecimiento de una persona, que se suma a al menos 15 más que dejó el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año en 10 de las 16 regiones chilenas.

El fenómeno dejó más de 3.000 personas damnificadas y produjo el desbordamiento de caudales e inundaciones, además de causas daños en infraestructuras.