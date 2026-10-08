Poblaciones de fauna silvestre monitoreadas caen un 73 % de media desde 1970, según WWF

En su Informe del Planeta Vivo 2026, titulado 'La ciencia de la esperanza' y presentado este jueves, la organización destacó que a pesar de esa baja "cerca de la mitad de esas poblaciones se mantienen estables o en crecimiento", y señaló que "la naturaleza puede recuperarse si se desencadenan puntos de inflexión positivos en los sistemas energético, alimentario y financiero".

En su decimosexta edición y la publicación bienal más emblemática de WWF, el informe se basa en el Índice Planeta Vivo, que analiza 35.803 tendencias poblacionales de 5.790 especies de vertebrados (anfibios, aves, peces, mamíferos y reptiles).

"El descenso más fuerte se registra en los ecosistemas de agua dulce (-85 %), seguidos de los terrestres (-69 %) y los marinos (-59 %) y por región, América Latina y el Caribe presenta la caída más pronunciada (95 %), seguida de África (80 %) y Asia-Pacífico (49 %)", indicó.

El texto apuntó que "la pérdida y degradación del hábitat es la amenaza más reportada para estas poblaciones, seguida de la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras y las enfermedades".

“Esta última edición del informe muestra que América Latina y el Caribe registra el declive más acelerado de las poblaciones de especies estudiadas, con una disminución del 95 % entre 1970 y 2022", señaló Roberto Troya, vicepresidente sénior de oficinas de país y director regional de Latinoamérica de WWF.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Troya señaló que la cifra es "profundamente preocupante" para una de las regiones más biodiversas del planeta, que alberga seis países megadiversos y especies endémicas.

Por su parte, María José Villanueva, directora general de WWF México, declaró que "la biodiversidad sigue degradándose a un ritmo alarmante", pero "hay motivos para la esperanza".

"Donde la gente ha hecho el trabajo, la vida silvestre ha regresado", añadió Villanueva, y citó casos como la recuperación de los tigres silvestres y del atún aleta azul del Atlántico y del Pacífico.

Villanueva explicó que, para continuar y expandir estos éxitos en conservación, las industrias y sistemas que respaldan la pérdida de la naturaleza deben transformarse.

Según WWF, tres sistemas impulsan la destrucción de la naturaleza: el alimentario, principal causa de la pérdida de hábitat; el energético, que alimenta el cambio climático, y el financiero, que financia actividades perjudiciales.

El informe también advirtió que el mundo tiene hasta 2030, fecha límite del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, para lograr que los sistemas alimentario y financiero alcancen sus propios puntos de inflexión.

Asimismo, agregó que con las conferencias de la ONU sobre biodiversidad y clima en los próximos dos meses, los gobiernos tienen una oportunidad vital para pasar de la ambición a la implementación.

La más cercana es la COP17 sobre biodiversidad, que comienza el 19 de octubre en Ereván, Armenia.