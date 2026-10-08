Protestan contra ICE en Nueva York en la zona donde un dominicano fue herido de bala

Los manifestantes se congregaron primero en las inmediaciones de la zona del tiroteo, donde increparon a los agentes federales, y después marcharon hasta el hospital.

El vehículo en el que estaba el hombre cuando recibió el disparo, con un agujero de bala en el parabrisas y daños en una ventanilla, permanecía en la calzada horas después de los hechos, constató EFE.

Parte de la multitud bloqueó una intersección a la entrada del centro médico, informó el canal local News 12 The Bronx. Varios participantes portaban pancartas con el lema "ICE OUT".

La Policía de Nueva York (NYPD) informó que el herido, identificado como dominicano, había sido trasladado a ese hospital, donde se encontraba consciente y recibía atención médica.

La institución policial precisó que sus agentes no participaron en el tiroteo ni estaban presentes cuando ocurrió.

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El hombre se encontraba en su vehículo con un niño de cinco años en el asiento trasero cuando recibió el disparo, mientras que el menor no sufrió lesiones físicas, según -escribió en X- el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Mientras, el congresista demócrata Adriano Espaillat expresó su preocupación por lo ocurrido y acudió al hospital con la intención de visitar al hombre dominicano, herido durante la operación migratoria en Marble Hill, una zona de Manhattan limítrofe con el Bronx.

"La familia de esta víctima y el niño están conmocionados por este terrible y horrible tiroteo", afirmó Espaillat, según medios locales.

Mamdani aseguró, por su parte, que no se quedará de brazos cruzados "mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades".

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, también exigió explicaciones a las autoridades federales y expresó su preocupación por el riesgo al que estuvo expuesto el menor.

"Los neoyorquinos están indignados esta noche. Las comunidades inmigrantes están aterrorizadas. Y estamos exigiendo respuestas", afirmó la mandataria regional -en un comunicado-.

El DHS defendió la actuación de los agentes, al asegurar que realizaban una operación selectiva para detener al hombre, al que identificó como un inmigrante en situación irregular con una condena previa por hurto mayor y arrestos anteriores por otros delitos, entre ellos agresión, robo y posesión de drogas y armas.