Rubio se reunirá el viernes con la opositora venezolana Dinorah Figuera en Washington

De acuerdo con el Departamento de Estado, el encuentro está previsto para las 9.00 hora local (13.00 GMT) en la sede de la institución en Washington.

Figuera, opositora al chavismo, defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyo mandato se convirtió en un referente institucional para la oposición venezolana frente al Gobierno del presidente depuesto Nicolás Maduro.

La dirigente regresó a Venezuela en junio pasado tras una invitación del Departamento de Estado para abordar la transición política y participó en conversaciones con el presidente del Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, sobre una agenda de fortalecimiento democrático.

La reunión se produce en una semana marcada por la situación judicial de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, a quienes la Fiscalía federal de Nueva York imputó nuevos cargos este jueves, entre ellos conspiración para cometer tortura, que se suman a los anteriores por narcotráfico y delitos relacionados con armas, de los que ambos se han declarado no culpables.