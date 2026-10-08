Sheinbaum evita confirmar oficialmente el hallazgo de un "centro de exterminio" en Nayarit

Sheinbaum evita confirmar oficialmente el hallazgo de un "centro de exterminio" en Nayarit

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno todavía no puede confirmar los hallazgos en un predio del occidental estado de Nayarit, donde la Fiscalía local investiga un presunto "centro de exterminio" por incineración y una fosa con restos humanos.