Travis Scott, Charli XCX y David Guetta lideran el cartel del Estéreo Picnic de Bogotá

Bogotá, 8 bog (EFE).- El Festival Estéreo Picnic (FEP) presentó este jueves el cartel de su edición de 2027, que tendrá como principales figuras al rapero estadounidense Travis Scott y a la británica Charli XCX, además de una amplia programación que reunirá durante tres días en Bogotá a artistas de géneros como el rock, el pop, la electrónica y la música urbana.

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