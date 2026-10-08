Trump dice que no atacará Irán antes de las elecciones y confirma contactos "productivos"

Trump dice que no atacará Irán antes de las elecciones y confirma contactos "productivos"

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no iniciará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.