Trump excluye a Microsoft de un programa para trabajadores inmigrantes especializados

Trump excluye a Microsoft de un programa para trabajadores inmigrantes especializados

Washington, 8 oct (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la exclusión de Microsoft y Adobe de un programa para trabajadores inmigrantes especializados, al acusar a ambas tecnológicas de fraude y alegar que la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses.