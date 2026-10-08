Tusk apunta a que ataques con cuchillo en escuelas polacas están relacionados con acoso

Durante una reunión ministerial con motivo de dos ataques con cuchillos perpetrados esta semana en escuelas de Masuria (este), que han dejado una víctima mortal y 12 heridos en total, el jefe del Gobierno señaló que "existen indicios" para creer que los autores de los recientes ataques actuaron movidos por haber sufrido "violencia psicológica".

Tusk admitió que las autoridades temen que se dé un "efecto réplica" a través de internet que multiplique los incidentes violentos en el entorno escolar y alertó sobre la urgencia de contener la propagación de conductas violentas en el entorno digital con herramientas legales.

En este contexto, lamentó el veto interpuesto por el presidente Karol Nawrocki a una ley que, según Tusk, permitiría bloquear de forma inmediata contenidos de odio o agresiones retransmitidas en línea por menores.

Además, el jefe del Ejecutivo anunció la intensificación de las patrullas policiales cotidianas dentro y alrededor de cada colegio polaco, con visitas "si es posible diarias" de agentes al interior de las instalaciones escolares.

La reunión de este jueves de Tusk con sus ministros responde a la alarma social provocada por dos recientes ataques con arma blanca registrados en Polonia en solo 48 horas, con un balance de un muerto y doce heridos.

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El suceso más reciente ocurrió esta mañana en Leszczydół-Nowiny (este), donde un exalumno del centro de 15 años mató presuntamente a una conserje de 37 años e hirió a dos empleados, entre ellos el director.

El día anterior, un joven de 19 años hirió presuntamente a nueve personas en un colegio técnico de Ostrołęka (este).

Además, la policía arrestó ayer en la misma región a un estudiante de 17 años, en cuyo hogar se encontraron cuchillos y listas de objetivos, y que había sido denunciado como sospechoso de planear un ataque.

Frente a esta escalada, la superintendente de Educación de Mazovia, Wioletta Krzyżanowska, ha pedido hoy reforzar la seguridad e instruir a las escuelas en protocolos de crisis.