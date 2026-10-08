Ya son 30 los fallecidos en el ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Ya son 30 los fallecidos en el ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Kiev, 8 oct (EFE).- Al menos 30 personas han muerto en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en el este del país, a consecuencia de un ataque ruso con bomba aérea que ha alcanzado a un autobús dentro de la localidad, según el último balance ofrecido por la Fiscalía de la región de Donetsk.