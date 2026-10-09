Aeropuerto Internacional de Tocumen reanuda actividades después del terremoto en Panamá

El aeropuerto, ubicado en Ciudad de Panamá, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que se hicieron inspecciones de pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y la torre de control, sin que se reportaran afectaciones que impidieran retomar las operaciones.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El temblor se registró a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.