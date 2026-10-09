Álex Ubago actuará en Puerto Rico la víspera de San Valentín con su gira de 25 aniversario

El compositor de ‘Me muero por conocerte’ o ‘A gritos de esperanza' deleitará al público con un recorrido por los grandes éxitos que han marcado su carrera, incluyendo canciones como 'Sin miedo a nada', 'Aunque no te pueda ver', 'A gritos de esperanza', '¿Qué pides tú?' y 'Estar contigo', entre otros temas.

Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, nombre de pila del artista, también entonará las canciones de su última producción discográfica 'Galerna', compuesta de una decena temas.

El cantante, que en 2011 recibió el Grammy al Mejor Álbum vocal pop dúo o grupo, en colaboración con Jorge y Lena por el disco ‘Alex, Jorge y Lena’, volverá a presentarse ante el público puertorriqueño dos años después de su último espectáculo en el archipiélago.

Las entradas para el concierto que ofrecerá la víspera de San Valentín ya están disponibles en Ticketera y en la boletería del teatro del Centro de Bellas Artes de Santurce.