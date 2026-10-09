A.Saudí promete "respuesta firme" a agresiones hutíes, y anuncia nuevos ataques en Yemen

El portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, hizo esta advertencia en un mensaje en su cuenta oficial en X poco después de que la Autoridad General de Aviación civil saudí denunciara la muerte de al menos tres personas en un ataque hutí con misiles contra el aeropuerto de Riad, en el que un avión de la aerolínea saudí quedó dañado.

"Los ataques hutíes contra civiles e infraestructura civil recibirán una respuesta firme (...) destruimos tres plataformas de lanzamiento de misiles utilizadas por la milicia hutí para amenazar la seguridad regional", dijo Al Maliki.

Mostró en su cuenta un vídeo, con fecha del "8 de octubre", en el que se puede ver la destrucción por aire de grandes vehículos militares, supuestamente plataformas para el lanzamiento de misiles.

Los hutíes, respaldados por Irán, no han reaccionado a las afirmaciones del portavoz saudí, si bien han vuelto a advertir en las últimas horas que el espacio aéreo saudí "seguiría siendo un teatro de operaciones" de sus ataques con misiles.

El llamado Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias, afiliado a los hutíes, emitió un comunicado entre el jueves y viernes con una advertencia en este sentido a las aerolíneas internacionales para que "eviten operar en el espacio aéreo saudí".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Testigos presenciales en Saná afirmaron por su parte a EFE que la aviación de la coalición capitaneada por Riad atacó a última hora del jueves varios objetivos en la capital yemení, controlada por los rebeldes.

Los residentes informaron de fuertes explosiones en el norte y el oeste de Saná, mientras que drones continuaron sobrevolando la capital yemení durante la mañana de este viernes.

Se desconocen de inmediato los objetivos específicos atacados y si provocaron víctimas o daños.

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes aseguró en un comunicado que seis personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en dos ataques aéreos en Saná, y alegó que éstos tuvieron como blanco dos fábricas; una de materiales eléctricos y otra de esponjas.

Por otro lado, tanto los hutíes como las fuerzas leales al Gobierno reconocido informan de avances en los combates en varios frentes del Yemen, en particular en la provincia de Taiz, ubicada en el suroeste de Yemen, en una zona de transición estratégica entre las tierras altas del centro y la costa del mar Rojo.

En la costa occidental, las progubernamentales 'Brigadas de los Gigantes del Sur', informaron que sus equipos de ingenieros seguían desactivando cientos de minas terrestres presuntamente colocadas por los hutíes en el distrito de Dhubab, que da al estrecho de Bab al Mandeb, recientemente recuperado por las fuerzas del Gobierno reconocido.