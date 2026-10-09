Avianca desvía a Miami un vuelo de Medellín a Nueva York por una "turbulencia imprevista"

El vuelo AV042, que cubría el trayecto entre el aeropuerto internacional José María Córdova de Medellín y el John F. Kennedy de Nueva York, fue desviado a la terminal aérea de Miami como medida preventiva y según los protocolos de seguridad de la aerolínea.

"De acuerdo con el reporte, tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron afectaciones", explicó la aerolínea, aunque no ofreció más detalles sobre las razones ni la gravedad de la turbulencia.

La aeronave aterrizó de forma segura en Miami, donde el equipo de Avianca y los servicios médicos del aeropuerto activaron los protocolos correspondientes para atender a las nueve personas afectadas, detalló la compañía en un comunicado.

Para el resto de los pasajeros, la aerolínea dispuso medidas para garantizar la continuidad de su viaje hacia Nueva York, además de asistencia y acompañamiento durante el proceso.