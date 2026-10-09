Bruselas felicita a Pillay por el Nobel "cuando el mundo necesita más justicia que nunca"

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario destacó que "pocas personas han dedicado su vida a la justicia, la paz y la dignidad humana como lo hizo ella", en un mensaje a través de sus redes sociales.

"Desde la violencia del 'apartheid' en Sudáfrica a los horrores del genocidio en Ruanda, ella se enfrentó a algunos de los capítulos más oscuros de la humanidad", señaló la política alemana, quien también dijo que Pillay "miró a los ojos a la brutalidad de la injusticia, sin apartar la mirada".

Pillay "es la defensora de los perseguidos, de los vulnerables, de los que no tienen voz y de los excluidos", así como "del estado de derecho frente a la ley del más fuerte", añadió.

La recién galardonada con el Nobel de la Paz, Navanethem "Navi" Pillay, fue jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que determinó que se había cometido un genocidio en ese país africano en 1994.

Más tarde fue magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, puesto que ocupó hasta asumir la jefatura de derechos humanos de la ONU.

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Su último rol de importancia en la ONU fue la presidencia entre 2021 y 2025 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que el pasado año concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Nacida en Durban, Sudáfrica, durante el apartheid, en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay se convirtió en abogada y pionera del derecho, "enfrentándose a la profunda discriminación estructural, la segregación y la exclusión", señaló este viernes el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.