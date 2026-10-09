Canciller dominicano: Latinoamérica necesita visión de largo plazo para desarrollarse

"Nuestra región tiene los recursos, el talento y las capacidades para construir una región más dinámica, inclusiva y sostenible. El desafío está en convertir esa fortaleza en realidad, en resultados", manifestó el canciller en la clausura del cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), celebrado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, norte de la República Dominicana.

Bisonó destacó que en los tres días de reuniones hubo entre las delegaciones de los 45 Estados miembros y 14 asociados de la Cepal "un valioso intercambio de perspectivas sobre las transformaciones que atraviesa el mundo y las decisiones que América Latina y el Caribe pueden impulsar para fortalecer su desarrollo".

"Las conversaciones de estos días han confirmado que los cambios geopolíticos, tecnológicos, económicos y ambientales están redefiniendo las condiciones en las que nuestros países buscan crecer y desarrollarse", manifestó el ministro, y añadió que en ese escenario los países de la región deben tener la capacidad de "tomar decisiones con visión a largo plazo".

Según el canciller, en ese proceso la integración regional tiene un papel fundamental y por eso debe ser "pragmática, flexible y orientada a resultados que reconozcan las distintas realidades de nuestros países y que nos permita avanzar donde tenemos intereses comunes".

Eso supone facilitar el comercio interregional, mejorar la conectividad física y digital, atraer inversiones, ampliar los servicios y fortalecer las cadenas regionales de valor, indicó.

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"Las conclusiones de esta jornada constituyen una referencia para definir rutas de trabajo y convertir los consensos alcanzados en iniciativas concretas que respondan a los desafíos de América Latina y de todo el Caribe", concluyó el canciller anfitrión.