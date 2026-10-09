Carlos III paga la reparación de la última mansión de Andrés por 1,7 millones de euros

El monarca ha cubierto con fondos privados la deuda que su hermano tenía con Crown Estate, la entidad que gestiona el patrimonio de la Corona en beneficio público y que le arrendaba Royal Lodge, en Windsor, al oeste de Londres, por los desperfectos del inmueble.

El importe total calculado por el deterioro de la vivienda ascendía a 1,8 millones de libras (unos 2,12 millones de euros), pero se descontaron las 302.000 libras (356.360 euros) que el expríncipe tenía derecho a percibir como indemnización por la rescisión anticipada de su contrato de arrendamiento.

Carlos III pidió a su hermano que se mudara de Royal Lodge a una residencia privada de la familia real en Sandringham, en el este de Inglaterra, a finales del año pasado y también le retiró sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, tras revelarse el alcance de su relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Policía investiga actualmente si Andrés Mountbatten-Windsor cometió un delito de conducta indebida en cargo público al remitir supuestamente información confidencial a Epstein, fallecido en 2019 cuando era procesado por tráfico de menores, mientras era representante comercial del Reino Unido, entre 2001 y 2011.

El expríncipe, de 66 años, fue detenido el pasado febrero en Sandringham en relación al caso y después quedó en libertad.

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Hace unos días, se supo que había tomado medidas legales para cuestionar la validez de las órdenes judiciales utilizadas por la Policía para registrar tanto la mansión en Windsor como su residencia en Sandringham.

El jueves, el Tribunal Superior de Londres confirmó que la Policía había reconocido que las órdenes eran ilegales porque contenían errores en su formulación, lo que llevó a su anulación.

No obstante, el tribunal señaló que ello no invalida la totalidad de la investigación, que sigue en marcha, mientras que la Policía informó de que había iniciado un proceso legal para poder conservador el material requisado en los registros.

Desde su caída en desgracia, Andrés, que se retiró de la vida pública en 2019, recibe un estipendio de su hermano mayor, cuya cantidad no se ha revelado. El monarca ha especificado que no puede usar esos fondos para sufragar procesos judiciales.