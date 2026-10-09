Chile reporta amenaza de tsunami en la Isla de Pascua tras el terremoto en Panamá

El territorio chileno, también conocido como la Isla de Rapanui y ubicado a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental del país austral, recibirá el impacto del fenómeno, indicaron las autoridades, sobre las 22:41 hora continental de Chile (01:41 hora GMT).

El estado de precaución implica que las personas deben alejarse al menos 80 metros de la línea de la costa.

Las autoridades navales notificaron que las demás zonas de Chile no mantienen alerta, y solo un nivel informativo.

El sureste de Panamá fue afectado por un sismo a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.