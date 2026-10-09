Costa tras sanciones a CPI: “Justicia internacional es la única alternativa a la venganza”

“No podemos tener una paz duradera sin rendición de cuentas”, afirmó Costa desde La Haya, ciudad que alberga la sede de la CPI y donde se encontraba de visita oficial cuando Estados Unidos anunció hoy las sanciones a la Corte como "institución", un paso más allá de lo que había hecho estos meses con las medidas contra funcionarios individuales del tribunal.

Costa aseguró que el compromiso europeo con la institución “está claro” y reiteró que la UE seguirá apoyando a la CPI y a la protección de sus miembros y su personal.

El político portugués evitó precisar si la UE activará el estatuto de bloqueo reclamado por la CPI para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses y se limitó a asegurar que los Veintisiete estudiarán durante los próximos seis meses las “medidas adecuadas” para proteger al tribunal.

Ese estatuto de bloqueo puede utilizarse para proteger a empresas y operadores europeos frente a los efectos extraterritoriales de sanciones de terceros países.

Costa señaló que la UE dispone ahora de seis meses para intentar evitar una mayor escalada y para determinar “cuáles son las medidas adecuadas” que podrían adoptarse si fracasa el diálogo con Washington.

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La propia CPI rechazó “firmemente” las sanciones impuestas por Estados Unidos y advirtió de que suponen “un ataque al Estado de derecho” que busca “perturbar” el funcionamiento e “intimidar” a quienes trabajan en la CPI.

Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a las sanciones impuestas, por ahora, a 17 funcionarios de la CPI que participan en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.