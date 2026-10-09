Deuda externa pública de Bolivia llega a 14.117 millones de dólares a septiembre de 2026

El monto referido es 47 millones de dólares inferior al registrado el 31 de diciembre del año pasado, "principalmente por la variación cambiaria negativa", indicó el ente emisor en su informe al tercer trimestre de 2026.

La institución reportó que el coeficiente de la deuda externa pública respecto al PIB es del 26,1 %, lo que significa que se encuentra dentro de un nivel "sostenible", tal como indicó en su informe del trimestre anterior, cuando señaló que está "por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales del 40 %".

El informe mostró que los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que la deuda hasta septiembre fue de 4.360 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con 3.195 millones; y el Banco Mundial (BM), con 1.719 millones.

Asimismo, los principales acreedores bilaterales son China, país con el que la deuda contraída hasta finales de septiembre es de 1.000 millones de dólares, y Francia, con 638 millones.

En la publicación, el BCB destacó la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, que tuvo un primer desembolso el martes de 156,1 millones de DEG.

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El ente emisor boliviano precisó que, teniendo en cuenta dicho crédito, "el saldo por desembolsar" es de 6.281,1 millones de dólares.

También indica que los desembolsos al tercer trimestre de 2026 fueron de 1.279,8 millones de dólares, lo que supera en 434,1 millones a los registrados en el mismo periodo de 2025. También destacó la emisión de bonos soberanos en mayo por 1.000 millones de dólares.

El BCB precisó que los desembolsos externos al tercer trimestre de 2026 se destinaron al apoyo presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a los sectores agropecuario, de saneamiento básico, infraestructura vial y salud.

El informe menciona que por el servicio de la deuda externa pública se pagaron 1.744,1 millones de dólares, de los que 1.257,6 corresponden a capital y 486,5 a intereses y comisiones, lo que representa 590,7 millones más que en el tercer trimestre del año pasado.

Además, las transferencias netas por los desembolsos menos el servicio de la deuda externa pública alcanzaron un saldo negativo de 464,3 millones de dólares.

El BCB precisó que, hasta el 30 de septiembre, Bolivia contrajo nueve créditos por 3.796,6 millones de dólares y destacó la emisión de bonos soberanos y los recursos provenientes del FMI.