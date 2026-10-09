Diez detenidos en Polonia por amenazas ataques con cuchillo y 10.000 escuelas registradas

En un comunicado difundido hoy, las autoridades confirmaron que se investigan 13 incidentes con indicios delictivos y la detención de 10 personas, seis de las cuales corresponden a la región de Masuria (este), zona donde ocurrieron los recientes ataques.

Las circunstancias de las detenciones responden a investigaciones sobre mensajes y publicaciones en internet, donde varios jóvenes difundieron vídeos con amenazas de muerte, mostraron armas blancas en grupos de mensajería o supuestamente planeaban llevar cuchillos a sus aulas.

En un comunicado publicado en la red social X, la Jefatura Nacional de Policía señaló que "lamentablemente, hay individuos que intentaron crearse una reputación en línea a partir de estos dramáticos sucesos, utilizando la tragedia humana como pretexto para hacer bromas de mal gusto y aumentar su alcance".

El Gobierno regional de Masuria ha convocado hoy una reunión extraordinaria de todos los directores de centros educativos de la provincia para coordinar acciones preventivas y de respuesta en casos de violencia escolar.

En todo el país se ha extendido la alarma entre docentes y padres de alumnos debido a los rumores sobre nuevos incidentes violentos en centros educativos, y en el distrito de Wyszków (donde ayer murió una trabajadora en un ataque con cuchillo), todas las escuelas primarias y guarderías están cerradas hoy por decisión de las autoridades locales.

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En otras localidades, como Ciechanów, los institutos de secundaria impartirán desde hoy clases en línea y en otras ciudades, como Nowy Sącz, las direcciones académicas y ayuntamientos han anunciado que la no asistencia este viernes estará automáticamente justificada.

Como explicó a EFE Filip Mierzejewski, padre de un alumno de secundaria de Cracovia, "muchos padres piensan que es mejor prevenir que curar, y los rumores sobre un 'viernes sangriento', que mi hijo ha encontrado en redes sociales, son tan inquietantes que hasta que no pase esta situación no estaremos tranquilos".

En Ostrołęka, un joven de 19 años apuñaló el miércoles a nueve personas e introdujo un explosivo casero, mientras que en Leszczydół-Nowiny un adolescente de 15 años atacó el jueves a sus excompañeros en el colegio y mató a una conserje e hirió a dos profesores.

El primer ministro, Donald Tusk, relacionó ayer los casos con las redes sociales y afirmó que "existen indicios" para creer que actuaron por violencia psicológica, al tiempo que advirtió del grave riesgo de un "efecto réplica" en internet.

Desde hoy, la policía realizará patrullas diarias cada día dentro y alrededor de las escuelas del país.