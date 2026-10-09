Ejército yemení afirma haber matado a 1.400 hutíes en 2.750 ataques en últimas 24 horas

El portavoz del Ejército, Majed al Nuzaili, dijo en un comunicado que los ataques tuvieron como blanco "fortificaciones y posiciones defensivas, puntos avanzados de observación y reconocimiento, emplazamientos de artillería de campaña, depósitos de armas y municiones, además de almacenes de suministros y logística".

También fueron atacados "refuerzos militares pertenecientes a la milicia terrorista hutí, en varios ejes y frentes de batalla, además de objetivos militares legítimos y de alto valor en lo profundo de las áreas controladas por la milicia", añadió Al Nuzaili.

Afirmó que "según las estimaciones iniciales sobre el terreno, las operaciones resultaron en la neutralización de más de 1.400 miembros de la milicia y la destrucción e inutilización de más de 250 vehículos, equipos de combate y otros equipos militares".

Aseguró también que las fuerzas leales al Gobierno reconocido "lograron penetrar las defensas y fortificaciones de la milicia, recapturar posiciones de mando y cuerpos de importancia operativa, consolidar sus avances sobre el terreno y continuar desarrollando el ataque de acuerdo con los planes operativos".

Al Nuzaili no dio a conocer detalles sobre los nombres de los lugares atacados o dónde exactamente se registraron los avances de las fuerzas progubernamentales, si bien fuentes militares indicaron este viernes que los combates se han intensificado en Taiz (sureste) y en la costa occidental del país.

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Las afirmaciones del vocero yemení se producen después de que fuentes militares informaran en las últimas horas de intensos bombardeos aéreos contra varios puntos de la capital yemení, Saná, controlada por los hutíes desde que se alzaron en armas contra el Gobierno reconocido en 2014.

Los insurgentes, respaldados por Irán, y que controlan amplias regiones del centro, norte y el oeste yemení, no han reaccionado a las declaraciones de Al Nuzaili, pero su portavoz militar, Yehya Sarea, dijo este viernes que la aviación militar saudí "ha llevado a cabo 77 ataques aéreos y con misiles en las últimas 24 horas" en varias provincias yemeníes.

Esos bombardeos, según publicó Sarea en su cuenta en X, "fueron llevados a cabo con aviones F-15 y Typhoon contra objetivos civiles en Saná y en las gobernaciones de Marib, Sadá, Al Jauf, Hajjah, Taiz y Amran".

"El número total de ataques aéreos y con misiles de la agresión saudí desde la escalada contra nuestro país asciende a 1.934", agregó el portavoz hutí.

El Ejército yemení lanzó la semana pasada una amplia ofensiva militar bautizada "Amanecer de Yemen" para recuperar las provincias controladas por los hutíes, respaldados por Irán, en la que consiguió reconquistar el estrecho de Bab al Mandeb y el puerto de Moca, en el mar Rojo.